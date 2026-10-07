В Волгограде к АЗС вновь выстраиваются очереди: ситуация 7 октября





Волгоградские водители вновь столкнулись с дефицитом топлива на заправках в областном центре. Как отмечают волгоградцы, в дневное и вечернее время требуется немало усилий, чтобы найти в Волгограде АЗС, где есть топливо. Особенно тяжело найти автолюбителям одну из популярных марок – АИ-95.

Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали днем 7 октября на заправках в Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском районах, которые посещали неделей ранее. Показываем, что изменилось на АЗС за это время.





За прошедший период времени стали бросаться в глаза внушительные очереди на подъезде к АЗС. Так, на заправке «Лукойл» по адресу Пархоменко,2 можно было заметить вереницу автомобилей, чтобы заправиться. Здесь в наличии имелся АИ-92 за 66,23 рублей, АИ-95 ЭКТО за 73,71 рублей и дизельное топливо, которое отпускалось за 79,46 рублей за литр.





Точно такую же очередь можно было наблюдать на заправке «красно-белых» неподалеку от Мамаева кургана на Проспекте Ленина, 63,Б.





Пустая заправка была замечена на АЗС «Teboil» и «Роснефть», расположенных на улице Землячки. На обеих заправочных станциях в наличии имелось лишь дизельное топливо.









Не было автомобилей и у заправок компании «Лукойл» по адресу Рокоссовского, 129Ж и 80А. Здесь также в наличии нашлось только дизельное топливо.









Заправка «Teboil» на улице Возрождения также оказалась пустой в связи с отсутствием всех марок бензина.





Напомним, на прошлой неделе был замечен резкий рост стоимость на газомоторное топливо. Стоимость кубометра газа стартовала от 41 рубля.









Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»