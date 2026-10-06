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Расследования

В Волгограде полиция и УФСБ накрыли подпольный сим-бокс

Расследования 06.10.2026 09:45
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06.10.2026 09:45




В Волгограде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной организацией связи с использованием СИМ-боксов. Сотрудниками ГУ МВД и УФСБ задержан 28-летний мужчина. 

В начале сентября 2026 года подозреваемый, действуя в составе организованной группы, незаконно обеспечивал работу абонентского терминала виртуальной телефонной станции (СИМ-бокса), который использовался для совершения противоправных действий.

В ходе проведенных обысков в квартирах, которые сдавались посуточно, было изъято оборудование, использовавшееся для организации незаконной связи. Задержанный признался, что знал о противоправном характере своей деятельности. И готов понести наказание. 

Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика, совершённое организованной группой). 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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