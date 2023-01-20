Задержанный за взятки замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев попросился домой

Центральный районный суд Волгограда постановил заключить под стражу 49-летнего заместителя директора муниципального предприятия Станислава Беляева, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге и получении взяток в размере более четырех миллионов рублей.

— Суд удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании в отношении Беляева меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Срок меры — до 29 января 2023 года, до окончания срока предварительного следствия. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уточняется, что обвиняемый и его адвокат возражали против помещения под стражу и настаивали на домашнем аресте.

По версии следствия, фигурант уголовного дела, занимавший в 2021 году должность замдиректора в МБУ, предложил одному из ИП свое покровительство при заключении контрактов. Взамен в период с августа 2021 года по апрель 2022 года должностное лицо муниципального предприятия получило в качестве взяток деньги в размере более четырех миллионов рублей.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области