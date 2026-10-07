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Общество

Переносчиков вирусных заболеваний нашли на полях в Заволжье

Общество 07.10.2026 18:59
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07.10.2026 18:59


На некоторых посевах озимых культур в заволжских районах Волгоградской области специалисты Россельхозцентра выявили места обитания цикадок – насекомых, которые переносят вирусные заболевания растений. Как сообщили в региональном управлении ведомства, появлению этих насекомых на участках, хорошо прогреваемых солнцем, способствовала теплая осень. 

Цикадки – мелкие продолговатые насекомые, способные прыгать и летать. В местах питания цикадок на листьях образуются белые точки, наблюдается усыхание листьев с верхушек, что негативно влияет на будущий урожай. 

Если зима в регионе будет теплой, насекомые могут сохранять активность и в это время года, нанося ущерб посевам. 

Цикадки также являются переносчиками заболеваний растений и могут поражать посевы овса, риса, кукурузы, свеклы. Они также являются причиной развития карликовости у злаковых. 

Избавиться от вредной живности помогут обработки посевов пестицидами и агрохимикатами, заявили в Россельхозцентре. 

Фото Россельхозцентра

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