



6 октября рейс авиакомпании S7 2146, следовавший из Волгограда в Москву, во время полета совершил вынужденное снижение. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной стало расхождение в индикации параметров вертикальной скорости и высоты, которое экипаж зафиксировал в полёте.

Согласно информации сервиса Flightradar, самолёт вылетел из Волгограда около 11:50. Первый час полёт проходил штатно, воздушное судно набрало высоту 33 000 футов. Примерно в 12:00 лайнер пропал с радаров, а в 13:27 появился вновь – уже на высоте 6200 футов. До самой Москвы он выше этой отметки не поднимался.

В авиакомпании на запрос информагентства пояснили, что командир воздушного судна, действуя строго по инструкции, принял решение о ступенчатом снижении до эшелона 100 для дополнительной проверки параметров полёта и подготовки к заходу на посадку. Посадка в аэропорту назначения прошла в штатном режиме.

– Действуя строго в соответствии с инструкциями и правилами безопасности, командир воздушного судна принял решение о выполнении ступенчатого снижения до эшелона 100 для проведения дополнительной проверки параметров полета и подготовки к заходу на посадку. Заход на посадку и посадка были выполнены в штатном режиме в аэропорту назначения, – говорится в сообщении пресс-службы.