



5 октября Александр Бастрыкин вновь вынужден был вмешаться в жилищно-коммунальный беспредел на территории Волгограда. Глава СК отреагировал на коллективное обращение жильцов дома №17 на ул. 50 лет Октября в Красноармейском районе. Руководитель затребовал доклад по расследуемому уголовному делу.

- По словам собственников, дом находится в аварийном состоянии, при этом управляющая компания фактически не исполняет свои обязанности, а обращения в органы власти к решению проблемы не приводят. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело, - подчеркнули в пресс-службе Следкома.

Отметим, региональному следственному управлению теперь предстоит направить в центральный аппарат промежуточный, а затем и окончательный доклады о предпринятых для восстановления прав волгоградцев мерах.

Фото: Следком