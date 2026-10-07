В Киквидзенском районе Волгоградской области 5 и 6 октября похоронили погибших на СВО земляков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Нива», 5 октября киквидзенцы простились с 34-летним Сергеем Шиповским. Он рос в многодетной семье с двумя братьями и родителями. Сергей получил высшее образование, проходил срочную в должности водителя. После армии стал индивидуальным предпринимателем в Волгограде. 17 октября 2022 года Сергей был призван по мобилизации для участия в специальной военной операции. Младший сержант Сергей Шиповский погиб 2 октября 2025 года при выполнении специальной боевой задачи.