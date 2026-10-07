36-летний мужчина, имеющий судимость, приговорён к лишению свободы за угрозы убийством в адрес своей сожительницы.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, 24 июня Владимир С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился дома у своей сожительницы в г. Дубовка. Между парой произошёл конфликт, женщина потребовала покинуть дом из-за неприемлемого поведения. Разозлившись, Владимир схватил женщину за шею и начал душить, одновременно угрожая ей физической расправой и заявляя о намерении убить. Затем он направился на кухню, где взял нож, вернулся к женщине и, замахнувшись, снова угрожал убийством.



Испугавшись, хозяйка жилища оттолкнула агрессора и выбежала на улицу. Через некоторое время Владимир успокоился и лёг спать. Посчитав обстановку безопасной, женщина вернулась в дом. На следующий день, не собираясь выполнять её требование покинуть жильё, Владимир снова вступил в конфликт. В ходе ссоры он ударил женщину кулаком в лицо и ногой в живот. Затем, угрожая ножом, заявил о намерении отрезать ей левую руку и убить.



Восприняв угрозы как реальные, женщина обратилась за медицинской помощью в районную больницу и сообщила в полицию о случившемся. Владимира задержали, что позволило предотвратить дальнейшие преступления.

В суде подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Мировой судья признал его виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ. Учитывая, что это не первое его преступление, ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.