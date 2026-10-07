В Волгограде нашли вакансию с зарплатой в 300 тысяч





В октябре в Волгограде самой высокооплачиваемой стала вакансия водителя – работодатель готов платить от 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствует рейтинг лучших зарплатных предложений месяца сервиса SuperJob.

На втором месте – вакансия автомаляра с зарплатой 120 тысяч рублей. Столько же предлагают трактористу, при этом работодатель обещает комплексное питание и бесплатное проживание. В топ также вошли заместитель директора по качеству (108 тысяч рублей) и токарь-расточник (от 100 тысяч рублей).

Лучшие предложения месяца сосредоточены в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также среди вакансий для квалифицированных рабочих и водителей.

Отметим, что неплохо зарабатывать можно и в соседних с Волгоградской областью регионах. Так, например, в Саратове зарплату в 170 тысяч рублей предлагают помощнику ритуального агента, пишет ИА «СарИнформ».