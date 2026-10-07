В Волгоградской области 7 октября объявлена беспилотная опасность





7 октября в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Рассылку предупреждений жителям и гостям региона в 22:43 начало МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

– БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 22:43. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, – подчёркивается в оповещениях.

Отметим, соблюдать меры предосторожности волгоградцам предписывается до отмены особого режима.

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