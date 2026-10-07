Депутаты поделят казенные деньги: в Волгограде меняют бюджет региона





В Волгоградскую областную думу внесён законопроект, предусматривающий изменение параметров главного финансового документа региона. Депутатам предстоит утвердить увеличение дефицита, расходов и доходов. Последние пока не поспевают за ростом трат.

Согласно опубликованному документу, в 2026 году дефицит бюджета предлагается увеличить с 4,9 млрд рублей до 8,8 млрд рублей, почти в два раза. Расходная часть в этом же периоде увеличится на 5,2 млрд рублей, до 195,5 млрд рублей, а доходная – на 1,2 млрд рублей, до 186,5 млрд рублей.

Депутаты пересмотрят и основные показатели на предстоящие два года. В 2027 году доходы и расходы вырастут до 190,9 млрд рублей (+1,3 млрд рублей), в 2028 году – до 205,7 млрд рублей (+2 млрд рублей). В обоих случаях бюджет предполагается бездефицитным.

По промежуточным данным 2026 года ожидается общий рост налоговых и неналоговых доходов на 813 млн рублей, до 141,7 млрд рублей. В основном это обеспечено за счёт роста поступлений по налогу на прибыль (+1,1 млрд рублей, 3,6%), по упрощённой системе налогообложения (+949 млн рублей, 7,5%), по налогу на имущество организаций (+2,5 млрд рублей, 29,4%), а также штрафных санкций (+383 млн рублей).

При этом ощутимо снизились по отношению к прогнозному показателю поступления: НДФЛ – на 1,6 млрд рублей (3,1%), акцизы, в том числе на нефтепродукты, – на 2,7 млрд рублей.

Помимо чистого прироста расходов региональной казны на 5,2 млрд рублей, в 2026 году власти планируют перераспределить ранее запланированные траты ещё на 5 млрд рублей. Порядка 2 млрд рублей добавят на здравоохранение. Средства пойдут на профилактику заболеваний (+1,2 млрд рублей), обеспечение лекарственными препаратами (+88 млн рублей) и повышение эффективности управления (+700 млн рублей). Ещё 2 млрд рублей направят на физкультуру и спорт. На 1,2 млрд рублей вырастут расходы на транспорт, в том числе на 500 млн рублей — на работу общественного транспорта; ещё 734 млн рублей направят на образование, около 551 млн рублей — на экономическое развитие, 420 млн рублей — на благоустройство, 260 млн рублей – на безопасность жизнедеятельности, в том числе 199 млн рублей – на автоматизацию информационных систем.

Среди наиболее крупных статей сокращения расходов: социальная поддержка – на 1,1 млрд рублей; управление государственными финансами – на 2,2 млрд рублей; обеспечение доступным и комфортным жильём – на 654 млн рублей.

Отметим, погашать дефицит власти планируют в 2026 году в основном за счёт привлечения средств кредитных организаций в размере 7,6 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»