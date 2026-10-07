Паспорт начнут выдавать волгоградцам за пять рабочих дней





МВД России утвердило обновлённый регламент выдачи и замены российского паспорта. Соответствующий приказ ведомства опубликован 7 октября на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, паспорт должен быть оформлен в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления и необходимых документов. Единый срок установлен для всех заявителей независимо от способа подачи. Обратиться можно напрямую в подразделение по вопросам миграции, через МФЦ, подведомственную организацию, уполномоченного сотрудника или портал «Госуслуги».

При подаче заявления через «Госуслуги» его зарегистрируют в день обращения. При личном обращении регистрация займёт не более одного рабочего дня.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут. Госпошлину необходимо оплатить до выдачи документа в банке или через «Госуслуги». Её размер определяется Налоговым кодексом, а в предусмотренных законом случаях сбор не взимается.

Ранее сообщалось, что в паспорте гражданина России обновят образцы штампов, в том числе о регистрации по месту жительства, отношении к воинской обязанности, группе крови и резус-факторе. Также планируется утвердить формы заявлений о замене паспорта, его утрате, хищении, исправлении опечаток и внесении отметок.