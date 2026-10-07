Ростовский митрополит заявил о нехватке храмов в Ростове





Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий считает недостаточным количество храмов в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной 15-летию Донской митрополии. При этом, отмечает издание, на текущий момент количество храмов в донской столице уже приближается к сотне.

В ходе общения с журналистами митрополит Меркурий вспомнил о том, что после приезда в Ростов в 2011 году предлагал увеличить количество храмов в городе. На тот момент их было чуть больше 40.

– Ориентиром он называл не менее 100 объектов. По словам Меркурия, строительство новых храмов связано с потребностью жителей. Он отметил, что на достигнутом количестве останавливаться не планирует, – передают журналисты.