Вынужденная пауза пролетела незаметно – чемпионат России возобновляется, а вместе с ним и большой футбол. В субботу, 10 октября, на «Волгоград Арене» волгоградский «Ротор» примет ульяновскую «Волгу» в матче 13‑го тура. Стартовый свисток прозвучит в 17:00, а после игры болельщики смогут бесплатно добраться домой на электричке.

Турнирные расклады говорят в пользу хозяев. «Ротор» идёт на 8‑м месте (17 очков в 12 матчах: 5 побед, 2 ничьи, 5 поражений), разница мячей – 20:14. Дома команда выглядит солидно: в 5 играх на «Волгоград Арене» – 3 победы, 1 ничья и 1 поражение, разница – 12:3. Средняя результативность хозяев – 2,4 мяча за игру, при этом пропускают волгоградцы всего 0,6 гола – надёжная оборона остаётся их козырем.

«Волга» подходит к рестарту на 11‑м месте с 14 очками после 13 игр (4 победы, 2 ничьи, 7 поражений) и разницей мячей 16:19. Выездная статистика ульяновцев выглядит достойно: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение; забивают в среднем 1,6 мяча, пропускают – 1,4. Но именно на фоне надёжной обороны «Ротора» эти цифры перестают быть аргументом в пользу гостей.

Недавние контрольные и календарные матчи добавляют контекста. «Ротор» уступил в спарринге лидеру чемпионата «Нижнему Новгороду» – 0:1, показав, что в атаке есть шероховатости. «Волга» тем временем добыла выездную победу над «Велесом» (2:1), подтвердив способность цепляться за результат.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ротору»: коэффициент на победу волгоградцев – 2,05, на ничью – 3,30, на успех «Волги» – 3,55. При этом история личных встреч говорит о плотной борьбе: в последних пяти матчах – две победы «Ротора» и три ничьи. Эксперты ждут результативного футбола и склоняются к минимальной победе хозяев – 2:1.

Модель на основе распределения Пуассона подтверждает статус «Ротора» как фаворита: вероятность его победы – 55,7 %, ничьей – 22,3 %, успеха «Волги» – 21,7 %. Самый вероятный счёт в случае победы волгоградцев – 2:1 (9,9 %). При этом обе команды забивают с вероятностью 56,5 %, а тотал больше 2,5 мячей проходит в 57,3 % случаев – матч обещает быть результативным.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»