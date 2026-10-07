Главное

В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы

Актуально

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ростовский митрополит заявил о нехватке храмов в Ростове
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий считает недостаточным количество храмов в Ростове-на-Дону. Как сообщает Привет-Ростов, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной 15-летию Донской митрополии. При этом, отмечает издание, на...
Федеральные новости
 Матвиенко поручила ускорить внесение в Госдуму законопроектов для участников СВО
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии поручила профильной рабочей группе палаты ускорить внесение в Госдуму 10 законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции,...
Экономика

Оборот волгоградских компаний вырос до 1,8 триллиона рублей

Экономика 07.10.2026 16:21
0
07.10.2026 16:21


Оборот организаций Волгоградской области в январе-августе 2026 года составил 1852,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 4,6%, передает Волгоградстат. 

 

Напомним, по данным на начало сентября он был меньше1,6 триллиона рублей.   

Круговорот капитала в оптовой и розничной торговли, а также в сфере ремонта транспорта составил 37,4%, или 693,4 млрд рублей. В обрабатывающих отраслях он оказался чуть меньше  – 28,9%, или 535,2 млрд рублей.

В структуре обрабатывающих отраслей преобладают производство пищевых продуктов, а также производство химических веществ  - 22,5% и 20,1% соответственно.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
07.10.2026 16:21
Экономика 07.10.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2026 13:20 Реклама
Экономика 07.10.2026 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2026 13:18
Экономика 07.10.2026 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2026 11:44
Экономика 07.10.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2026 08:43
Экономика 07.10.2026 08:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.10.2026 16:29 Реклама
Экономика 06.10.2026 16:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2026 14:45
Экономика 06.10.2026 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2026 11:57
Экономика 06.10.2026 11:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.10.2026 09:24
Экономика 06.10.2026 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2026 11:28
Экономика 05.10.2026 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2026 11:07 Реклама
Экономика 05.10.2026 11:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.10.2026 21:23
Экономика 02.10.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2026 18:15
Экономика 02.10.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2026 15:05 Реклама
Экономика 02.10.2026 15:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.10.2026 11:34
Экономика 02.10.2026 11:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:59
Переносчиков вирусных заболеваний нашли на полях в ЗаволжьеСмотреть фотографии
18:25
Скандальная криптоферма экс-мэра Волгограда Ищенко втихую готовится к переездуСмотреть фотографии
17:32
Beeline Cloud открыл бизнесу доступ к защищённым ИИ-рабочим местамСмотреть фотографии
17:23
Волгоградский механизатор получил награду от Мишустина на «Золотой осени – 2026»Смотреть фотографии
16:21
Оборот волгоградских компаний вырос до 1,8 триллиона рублейСмотреть фотографии
16:01
«Ротор» – «Волга»: 55,7 % за «Ротор». Цифры говорят за волгоградцев, но футбол пишет свои сценарииСмотреть фотографии
15:59
Матвиенко поручила ускорить внесение в Госдуму законопроектов для участников СВОСмотреть фотографии
15:15
В Волго-Ахтубинской пойме оздоровили 102 водоема и построили 76 ВПССмотреть фотографии
14:46
Ветеранов СВО в Волгоградской области переучивают на сварщиков и менеджеровСмотреть фотографии
14:10
Депутаты поделят казенные деньги: в Волгограде меняют бюджет регионаСмотреть фотографии
13:29
Пойманных в полях под Волгоградом мигрантов вышлют из страныСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Облздрав обязали выдать тяжелобольной волгоградке лекарствоСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцев ждут новые правила сдачи на праваСмотреть фотографии
12:20
Погибшего волгоградского парашютиста Сергея Сергиенко похоронят 8 октябряСмотреть фотографии
12:08
Паспорт начнут выдавать волгоградцам за пять рабочих днейСмотреть фотографии
11:44
Мобильные налоговые офисы ФНС откроют в Кумылженской и ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Минобороны сообщило об ударе ракетами и БПЛА по тылам ВСУ в семи регионах УкраиныСмотреть фотографии
11:23
Чудом увернулись: в центре Волгограда вылетевшая на тротуар иномарка едва не снесла пешеходов - видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде нашли вакансию с зарплатой в 300 тысячСмотреть фотографии
10:40
В Сочи загорелся танкер под флагом Либерии: экипаж эвакуирован, пляжи закрытыСмотреть фотографии
10:26
На заводе в Камышине погиб рабочийСмотреть фотографии
10:20
Под Волгоградом осудят владельца автомойки за жадность, повлёкшую гибель семьиСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области простились с двумя мобилизованными участниками СВОСмотреть фотографии
09:40
За угрозу убийством реальный срок схлопотал житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:51
311 БПЛА уничтожили за ночь в РФ: Волгоград в числе атакованныхСмотреть фотографии
08:43
Новостройки в Волгограде подорожали в 3 квартале на 7,3%Смотреть фотографии
08:33
За неделю в Волгограде появилось на свет 105 малышейСмотреть фотографии
07:45
ФК «Киквидзе» стал двукратным чемпионом Всероссийской сельской спартакиады по мини-футболуСмотреть фотографии
07:27
Полиция задержала «мамкиных хулиганов», стрелявших из BMW в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградский педуниверситет удостоен высокой региональной наградыСмотреть фотографии
 