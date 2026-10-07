Оборот волгоградских компаний вырос до 1,8 триллиона рублей





Оборот организаций Волгоградской области в январе-августе 2026 года составил 1852,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 4,6%, передает Волгоградстат.

Напомним, по данным на начало сентября он был меньше1,6 триллиона рублей.

Круговорот капитала в оптовой и розничной торговли, а также в сфере ремонта транспорта составил 37,4%, или 693,4 млрд рублей. В обрабатывающих отраслях он оказался чуть меньше – 28,9%, или 535,2 млрд рублей.

В структуре обрабатывающих отраслей преобладают производство пищевых продуктов, а также производство химических веществ - 22,5% и 20,1% соответственно.



