Мобильные налоговые офисы ФНС откроют в Кумылженской и Волгограде





В разгар рассылки налоговых уведомлений жители станицы Кумылженской и Волгограда смогут получить консультации специалистов УФНС по вопросам об имущественных налогах и НДФЛ без визита в инспекцию. Как сообщает ИА «Высота 102», консультации проведут в МФЦ.

График работы мобильных офисов

21 октября, 10:00–12:00 – МФЦ Кировского района Волгограда, ул. 64 Армии, 71д;





21 октября, 09:00–12:00 – МФЦ Кумылженского района, станица Кумылженская, ул. Блинова, 1;





22 октября, 15:00–17:00 – МФЦ Дзержинского района Волгограда, пр. им. Жукова, 125;





23 октября, 15:30–16:30 – МФЦ Тракторозаводского района Волгограда, ул. Н. Отрады, 26а.

Что можно узнать и сделать

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы по налогообложению — в том числе о порядке уплаты имущественных налогов и НДФЛ, получения льгот и вычетов. Здесь же можно проверить наличие задолженности и при необходимости сразу получить квитанции на оплату.

Посетителям также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России и помогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

Что взять с собой

При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.