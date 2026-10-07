



Более 2,2 тыс. жителей Волгоградской области в 2026 году получат новые востребованные специальности благодаря нацпроекту «Кадры». Около 900 человек уже приступили к занятиям.

Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения, особое внимание уделяется участникам СВО. Для ветеранов боевых действий предусмотрен расширенный перечень в 213 специальностей. В их числе — администратор баз данных, бухгалтер, инструктор-методист по физической культуре и спорту, консультант по банковским продуктам, мастер по ремонту автотранспорта, менеджер по информационным технологиям, оператор связи, охранник, повар, пожарный, специалист по закупкам, специалист по большим данным, разработчик веб-приложений, экспедитор по перевозке грузов, сварщик и другие.

Также пройти обучение по нацпроекту могут граждане в возрасте 50 лет и старше; мужчины и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; неработающие мамы дошкольников; люди с ограничениями по здоровью; граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы; безработные граждане; отдельные категории молодежи до 35 лет. Ознакомиться с направлениями обучения и подать заявку можно на портале «Работа России».

Стать участником программы можно только один раз в период реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Обучение организуют федеральные операторы: Институт развития профессионального образования, РАНХиГС, Томский государственный университет, Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Участие в программе бесплатное.