В Волгограде за взятку в 4 млн задержан замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего заместителя директора муниципального предприятия «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева. Мужчина подозревается в получении взятки размером более четырех миллионов рублей.





— Подозреваемый задержан следователями СКР в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — С его участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2021 году 49-летний подозреваемый занял должность замдиректора в МБУ, которое занималось предоставлением услуг в области растениеводства. Новоиспеченный назначенец отвечал в том числе и за контроль за исполнением коммерческих контрактов.





В конце лета прошлого года фигурант уголовного дела предложил ИП, занимавшемуся благоустройством общее покровительство при заключении договоров. Бизнесмен принял заманчивое предложение. В период с августа 2021 года по апрель 2022 года он передавал подозреваемому деньги в качестве взяток на общую сумму, превышающую четыре миллиона рублей.

— Взятки передавались подозреваемому как наличными денежными средствами, так и переводились на его расчетный счет, — добавила Буянова.

Следственный отдел по Центральному району Волгограда регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки за общее покровительство, совершенное в особо крупном размере.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области