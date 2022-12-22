Из-за ледяного дождя задерживаются три рейса Москва — Волгоград

Из-за неблагоприятных условий задерживаются три рейса Москва — Волгоград. Сообщается, что самолеты не могут вылететь из аэропорта Домодедово.

— В аэропортах столицы из-за ледяного дождя задержаны десятки рейсов, — заявили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора с напоминанием о правах пассажиров.





Согласно информации онлайн-табло международного аэропорта Волгограда, задерживаются три борта, эксплуатируемых авиакомпаниями S7 и Emirates. По расписанию самолеты должны были приземлиться в 10.35. Расчетное время указано как 11.10.

Сегодня в Москве, по информации портала Gismeteo, с ночи шел сильный дождь. Днем в столице прогнозируют снег и +1 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»