Общество

Из-за ледяного дождя задерживаются три рейса Москва — Волгоград

Общество 22.12.2022 10:51
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22.12.2022 10:51


Из-за неблагоприятных условий задерживаются три рейса Москва — Волгоград. Сообщается, что самолеты не могут вылететь из аэропорта Домодедово. 

— В аэропортах столицы из-за ледяного дождя задержаны десятки рейсов, — заявили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора с напоминанием о правах пассажиров. 


Согласно информации онлайн-табло международного аэропорта Волгограда, задерживаются три борта, эксплуатируемых авиакомпаниями S7 и Emirates. По расписанию самолеты должны были приземлиться в 10.35. Расчетное время указано как 11.10. 

Сегодня в Москве, по информации портала Gismeteo, с ночи шел сильный дождь. Днем в столице прогнозируют снег и +1 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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