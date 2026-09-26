Уличный кинотеатр в ЦПКиО переходит на режим выходных дней





С наступлением осенней прохлады проект Центрального парка «Кино на траве» переходит на режим выходных дней. Как сообщили в пресс-службе парка, показы будут проводиться по субботам и воскресеньям при благоприятной погоде.

Проект стартовал 22 мая и за пять месяцев стал одной из самых любимых активностей горожан и гостей парка. На футбольной поляне состоялось 78 кинопоказов – от классики до современных российских фильмов и зарубежных хитов. Каждый сеанс собирал до нескольких сотен зрителей, а всего кино в парке посетили более 23 тысяч человек. Для сравнения: в прошлом году на поляне провели 60 сеансов, которые собрали более 18 тысяч зрителей.

Вход на все сеансы остаётся свободным. Для любителей комфортного просмотра оборудована лаунж-зона, где за символическую плату можно арендовать лежаки, пуфы и столики для еды и напитков.

Фото: ЦПКиО