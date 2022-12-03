«Не надо валить»: переполненная свалка под Волгоградом продолжает разрастаться









Владельцу закрытого мусорного полигона не удалось оспорить штраф, назначенный за продолжающуюся эксплуатацию объекта. Как рассказали ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, облсуд поддержал позицию ведомства, наказавшего ООО «Комус» за осуществление деятельности на объекте размещения отходов, исчерпавшего свою проектную мощность.













По данному факту ООО «Комус» привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 10 ст. 8.2, ч. 4 ст. 8.2, а также ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ.





Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»





Напомним, межрегиональным управлением совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в сентябре 2021 года установлен факт эксплуатации ООО «Комус» объекта размещения отходов. Объем отходов превышал на тот момент проектную мощность в 1,3 раза, то есть фактически полигон ТБО переполнен.Также ООО «Комус» не выполнило обязанность по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления, несвоевременно был представлен отчет о результатах мониторинга на объекте размещения отходов. И самое главное - продолжается незаконный прием и размещение отходов на полигоне ТБО, исключенном из государственного реестра.Однако владельцы полигона оспорили наказание сначала в Светлоярском районном суде, который отказал в удовлетворении жалобы, а потом – в областном. Но суды в конечном итоге признали незаконной эксплуатацию переполненной свалки.