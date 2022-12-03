Экология

«Не надо валить»: переполненная свалка под Волгоградом продолжает разрастаться

Экология 03.12.2022 07:45
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03.12.2022 07:45



Владельцу закрытого мусорного полигона не удалось оспорить штраф, назначенный за продолжающуюся эксплуатацию объекта. Как рассказали ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, облсуд поддержал позицию ведомства, наказавшего ООО «Комус» за осуществление деятельности на объекте размещения отходов, исчерпавшего свою проектную мощность.

Напомним, межрегиональным управлением совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой в сентябре 2021 года установлен факт эксплуатации ООО «Комус» объекта размещения отходов. Объем отходов превышал на тот момент проектную мощность в 1,3 раза, то есть фактически полигон ТБО переполнен.

Также ООО «Комус» не выполнило  обязанность по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления, несвоевременно был представлен отчет о результатах мониторинга на объекте размещения отходов. И самое главное -  продолжается незаконный прием и размещение отходов на полигоне ТБО, исключенном из государственного реестра.



По данному факту ООО «Комус» привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 10 ст. 8.2, ч. 4 ст. 8.2, а также ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ.
Однако владельцы полигона оспорили наказание сначала в Светлоярском районном суде, который отказал в удовлетворении жалобы, а потом – в областном. Но суды в конечном итоге признали незаконной эксплуатацию переполненной свалки.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»



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