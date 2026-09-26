В лесничества Волгоградской области поступила новая техника





Шесть лесничеств Волгоградской области получили новую технику. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в их распоряжение переданы трактор, сеялки, прицепы, плуги, а также лесопожарный модуль и бензопилы.

Обновление материально-технической базы ведётся по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Новая техника появилась у Старополтавского Среднеахтубинского, Руднянского, Светлоярского, Камышинского и Лещевского лесничеств

Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, лесохозяйственная техника будет использоваться в питомниках для обработки почвы и выращивания посадочного материала. Мобильный пожарный модуль и пилы помогут лесникам в борьбе с возгораниями.

Это уже вторая в этом году поставка техники в лесничества. Ранее в рамках нацпроекта регион закупил 30 различных агрегатов и комплектующих для лесохозяйственных работ и защиты от пожаров.

По задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, за последние годы материально-техническая оснащённость лесничеств региона существенно улучшена. Сейчас в их распоряжении около 300 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также 1,7 тысячи единиц инвентаря и оборудования.

Обновление парка позволяет эффективно решать задачи по увеличению площади лесовосстановления. Во многом благодаря современному оснащению за последние восемь лет лесничества перешли на собственный посадочный материал и полностью обеспечивают регион районированными, устойчивыми к сложным климатическим условиям саженцами и сеянцами. Сегодня в Волгоградской области создано 25 питомников. Уже в этом году в них выращено 6,6 миллиона сеянцев, которые будут использованы для посадки в следующем сезоне.