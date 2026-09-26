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Спорт

Волгоградская область обыграла Московскую – 13:9 – и вышла в полуфинал Спартакиады

Спорт 26.09.2026 13:43
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26.09.2026 13:43


В Первоуральске (Свердловская область) стартовали игры плей‑офф турнира по водному поло среди мужских команд в рамках Спартакиады народов России. В первом же матче плей‑офф сборная Волгоградской области встретилась с сильной командой Московской области – и в напряжённом поединке волжане взяли верх – 13:9, оформив выход в полуфинал.

Волгоградцы с первых минут задали темп: уверенное начало стало их главным козырем на турнире. Уже в стартовой четверти команда дважды поразила ворота со второй линии, грамотно используя позиционную атаку. К концу первой восьмиминутки волжане вели 2:0, но на последней секунде соперник сократил отставание – 2:1.

Во втором периоде игра заметно обострилась. Волгоград не сумел реализовать численное преимущество, а в контратаках пропустил дважды – и впервые в матче оказался в роли догоняющих (2:3). Однако усилиями Степана Андрюкова и Романа Усова к большому перерыву команда вернула себе преимущество – 5:4. Третья четверть стала отрезком тактической зрелости волгоградцев. Команда проявила разнообразие в атаке: голы пришли и из контратак, и со второй линии, плюс удалось реализовать большинство. К заключительной четверти на табло горело 9:7 в пользу сборной Волгоградской области – солидный задел для решающего отрезка.

В финальном периоде волгоградцы не дали сопернику ни шанса на камбэк. Три быстрых безответных мяча буквально оглушили команду Московской области, и преимущество выросло до пяти мячей. Оставшееся время превратилось в формальность: соперники доиграли четвертьфинал, который завершился со счётом 13:9 в пользу сборной Волгоградской области. 

Сборная Волгоградской области – Сборная Московской области – 13:9 (2:1, 3:3, 4:3, 4:2)

25 сентября. Спартакиада народов России по водному поло. Playoff 1/4 финала.

Первоуральск. Дворец водных видов спорта.

Судьи: Олег Белошниченко (Ростов-на-Дону), Александр Куняшов (Астрахань).

Сборная Волгоградской области: Буров – Еськов, Андрюков (2), Власов, Усов  (2), Шулев (3), Махиянов (1) – Трусов, Буланаев (3), Чуксин (1), Жабкин (1), Шайхутдинов, Малахов.

Сборная Московской области: Перцев – Вильховский, Джево, Ухов, Штермер,  Воробьев (1), Науменко (6) – Тарасов, Кобзев (1), Ткачев (1), Герингер, Глазкин,  Ярошевич, Киреенко.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Броски в створ: 22 – 17.

Удаления: 9 – 10.

Теперь в полуфинале волгоградцам предстоит встреча со сборной Республики

Татарстан. Матч состоится сегодня в 17:00.

Александр Веселовский

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