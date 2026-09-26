Учёные ВолгГМУ представили новый препарат от диабета





В Иркутской области прошёл масштабный научный форум, объединивший специалистов в области медицинской химии, фармакологии и разработки новых лекарственных средств. Одним из ключевых стал доклад члена-корреспондента РАН, профессора кафедры фармакологии и фармации Института НМФО ВолгГМУ Минздрава России Ивана Тюренкова.

Он рассказал о разработке первого в мире перорального препарата в своём классе. Лекарство представляет собой агонист рецепторов, воздействующих на бета-клетки поджелудочной железы, и стимулирует выработку инкретинов и инсулина. Это позволяет снижать тощаковый и постпрандиальный уровень глюкозы в крови.

В настоящее время препарат проходит вторую фазу клинических исследований, в ходе которой продолжается оценка его эффективности и безопасности у пациентов.

Фото: ВолгГМУ