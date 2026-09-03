Сотрудники специализированной лаборатории выявили в жилой застройке превышение опасных веществ в воздухе после пожара в магазине «Светофор» в Советском районе Волгограда. Результаты исследований опубликовало сегодня, 3 сентября, территориальное управление Роспотребнадзора.

– Выявлены превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) - формальдегида в 2,4 раза, оксида углерода в 1,7 раза, акролеина в 2,5 раза, диоксида серы в 1,5 раза, – сообщили в ведомстве данные по итогам замеров атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке по ул. Стахановская, которые были сделаны в день пожара, 2 сентября.

Повторные замеры, которые были сделаны по указанному адресу уже сегодня, 3 сентября, показали, что концентрация по вышеперечисленным веществам не превышают предельно-допустимой концентрации.

Ранее сообщалось, что исследование проводилось на территории ближайшей жилой застройки по ул. 35-ой Гвардейской, Стахановской, Краснопресненской, попавшей в зону влияния пожара.

Напомним, что пожар в магазине «Светофор» на ул. Электролесовская в Советском районе Волгограда тушили накануне на протяжении 4,5 часов. Выгорело 3,5 тысячи метров торговой площади. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. Неприятный запах горящего пластика ощущали жители нескольких районов Волгограда, в том числе и Центрального.



