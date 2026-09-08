В Волгоградской области прокуратура добилась судебного решения о рекультивации земельного участка в Волго-Ахтубинской пойме, на котором местный житель выкопал котлован под искусственный пруд. Незаконные земляные работы, которые велись в природном парке без разрешения, были обнаружены в мае 2025 года.

Как сообщили в прокуратуре региона, работы с использованием строительной техники проводил житель Маляевского сельского поселения. Установлено, что он снял верхний плодородный слой почвы на площади 955 кв.м. для создания искусственного водоема без разрешения на проведение земляных работ. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемой природной территории).

– Незаконные земельные работы привели к существенному ухудшению качества земель, их деградации, гибели растительного покрова, – пояснили в прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором проводились работы, является сын проводившего работы мужчины. Прокуратура в своем иске к владельцу земли просила обязать его разработать проект рекультивации земельного участка и произвести необходимые работы. Суд требование надзорного органа полностью поддержал. А отец собственника земли в ближайшее время за свои действия предстанет перед судом.

Фото прокуратуры Волгоградской области