Волгоградцев встревожили звуки «выстрелов»





Сегодня, 26 сентября, жители нескольких районов Волгограда испугались звуков взрывов и выстрелов. Как сообщает ИА «Высота 102», грохот услышали жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов города.

– Десять раз точно бахнуло. Похоже на выстрелы танка. Грохот слышен со стороны острова Зеленый, - сообщили жители районов информагентству.

В единой дежурно-диспетчерской службе не смогли пояснять о происхождении звуков, но зарегистрировали сообщение волгоградцев.

Местные Telegram-каналы сообщают, что звуки связаны с учениями на полигоне на острове Зеленый.