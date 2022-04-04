Экология 04.04.2022 13:59
04.04.2022 13:59
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям в судебном порядке взыскивает с гражданина Медведева 2,8 миллиона рублей ущерба, нанесенного в результате загрязнения нефтепродуктами земельного участка в Жирновском районе. Как сообщили в природоохранном ведомстве, мужчина оказался возмещать ущерб добровольно, поэтому был направлен иск в Краснослободский районный суд Волгоградской области для принудительного взыскания.
Факт причинения ущерба почве в Жирновском районе был выявлен сотрудниками Росприроднадзора и полиции. Установлено, что в результате незаконного демонтажа трубопровода произошел разлив нефтесодержащей жидкости на почву в водоохраной зоне реки Медведица.
Специалисты экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место происшествия, провели необходимые исследования и замеры. Было установлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы. В пробах почвы обнаружены превышения по сравнению с фоновыми значениями по загрязняющим веществам - нефтепродуктам. Вред, причиненный почве, составил 2,8 миллиона рублей. Полицейские наши виновного. В отношении гражданина Медведева было возбуждено уголовное дело по факту покушения на хищение имущества. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.
Кроме этого, Медведев был привлечен и к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей.
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