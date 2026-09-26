



В Санкт-Петербурге проходит XII Международный форум объединённых культур. Как сообщили в пресс-службе мэрии, регион представляют зампред областной Думы, руководитель комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева и председатель комитета по культуре администрации Волгограда Дмитрий Полянин.

На форуме выступил Президент России Владимир Путин, подчеркнувший важность сплочённости и одновременно самобытного развития каждого народа. Ключевые темы мероприятия – сохранение национальной идентичности, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта в культуре, укрепление межнациональных связей.

Параллельно в северной столице проходят большие гастроли Волгоградского музыкального театра. На сцене Академического театра комедии имени Н. П. Акимова артисты показывают три спектакля: мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Дубровский» и сказку-мюзикл «Золотая антилопа». Первые показы уже собрали полные залы.

В ответ петербургский театр привезёт в Волгоград пять репертуарных спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики. Обменные гастроли организованы в рамках федерального проекта «Большие гастроли. Межрегиональная программа».

Фото: администрация Волгограда