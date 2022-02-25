Стыд и смрад: птицефабрика под Волгоградом завалила пометом бесхозную землю

Суд оштрафовал АО «Птицефабрика «Волжская» в Среднеахтубинском районе на 470 тысяч рублей за свалку перепревшего куриного помета за пределами шламонакопителя. Ущерб природе от складирования остатков жизнедеятельности кур составил 1,2 млн рублей, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Смердящую насыпь куриного помета на участке бесхозной земли неподалеку от шламонакопителя птицефабрики обнаружили специалисты ведомства во время плановой выездной проверки. Помимо этого, проверяющие выяснили, что у птицефабрики нет декларации о воздействии на окружающую среду, плана мероприятий по уменьшению выбросов, а программа производственного экологического контроля не соответствует требованиям.

Птицефабрика, генеральным директором которой является экс-депутат Волгоградской облдумы Владимир Струк, получила предписание об устранении свалки из куриного помета и добровольном возмещении нанесенного экологии вреда. Если компания откажется, Росприроднадзор взыщет 1,2 млн рублей через суд.

Напомним, ранее аналогичные нарушения допустило АО «Птицефабрика Краснодонская». Общая сумма штрафов составила полмиллиона рублей.