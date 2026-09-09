Росводресурсы понизили сбросы на Волжской ГЭС

Росводресурсы скорректировали объемы сбросов на Волжской ГЭС в условиях текущей гидрологической обстановки. Как сообщили в федеральном ведомстве, с 11 сентября по 10 октября среднесуточные сбросные расходы установлены на уровне 6-6,5 тыс. куб. м/с в режиме поддержания.

Напомним, что до 10 сентября через плотину Волжской ГЭС проходило больше воды – 6-7 тысяч кубометров в секунду.

По прогнозу Росгидромета, в сентябре приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 10,9-14,9 куб.км (112% от нормы) при норме 11,5 куб.км. Наибольший приток прогнозируется в Нижнекамское (140% от нормы), Камское (129% от нормы) и Куйбышевское (128% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Чебоксарское водохранилище (100% от нормы).