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Экология

Росводресурсы понизили сбросы на Волжской ГЭС

Экология 09.09.2026 11:37
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09.09.2026 11:37


Росводресурсы скорректировали объемы сбросов на Волжской ГЭС в условиях текущей гидрологической обстановки. Как сообщили в федеральном ведомстве, с 11 сентября по 10 октября среднесуточные сбросные расходы установлены на уровне 6-6,5 тыс. куб. м/с в режиме поддержания. 

Напомним, что до 10 сентября через плотину Волжской ГЭС проходило больше воды – 6-7 тысяч кубометров в секунду.

По прогнозу Росгидромета, в сентябре приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 10,9-14,9 куб.км (112% от нормы) при норме 11,5 куб.км. Наибольший приток прогнозируется в Нижнекамское (140% от нормы), Камское (129% от нормы) и Куйбышевское (128% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Чебоксарское водохранилище (100% от нормы). 

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