Росимущество оштрафовали на 400 тысяч за мусорные завалы на «Лысой горе» в Волгограде









Штраф в сумме 400 тысяч рублей наложен на территориальное управление Росимущества за допущенное захламление мемориального комплекса «Лысая гора» в Волгограде.

Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, постановление об административном наказании было вынесено по итогам проверки и подтверждения факта захламления земель.

Еще в июне 2021 года в межрегиональное управление поступило обращение от граждан по ситуации на «Лысой горе». Специалисты экспертной организации – филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали пробы сброшенных на почву отходов, а также пробы почв на захламленной территории. По результатам лабораторных исследований установлены превышения предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Площадь загрязненного участка составила 13 тысяч 500 кв.м. Отобранные пробы отходов отнесены к V классу опасности.

Напомним, что поводом для привлечения общественного внимания к проблеме загрязнения Лысой горы стало заявление главы Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой , которая еще в мае текущего года пообещала наказать виновных в появлении свалки. Тогда глава федерального ведомства отметила, что участок находится в собственности Российской Федерации, значит, за него несет ответственность территориальное управление Росимущества.

В итоге ТУ Росимущества в Волгоградской области было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Ведомство не согласилось с наказанием и обжаловало постановление о привлечении к ответственности сначала в Ворошиловском районном суде, а потом в областном суде. Однако жалобы были оставлены без удовлетворения.

Ранее в территориальном управлении Росимущества поясняли, что знают о проблеме на «Лысой горе», но считают ее сложноразрешимой без участия властей Волгограда. В ведомстве не увидели никаких действий ни городских властей, ни других заинтересованных ведомств в том, чтобы прекратить продолжающийся процесс превращения Лысой горы в огромную свалку. Уже сейчас на полную зачистку территории от мусора, по предварительным оценкам, может понадобиться до 50 миллионов рублей.



