Экология

С саратовской компании взыскали ущерб за незаконную добычу песка под Волгоградом

Экология 18.05.2022 08:45
18.05.2022 08:45


Судебные приставы взыскали с саратовской компании, которая незаконно добывала песок в Волгоградской области, около 2,4 миллиона рублей за самовольное пользование недрами и загрязнение почв. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ранее инспекторы Управления на территории земельного участка Мариновского сельского поселения Калачевского района  обнаружили вырытый котлован со средней глубиной 4,8 метра с удаленным грунтовым слоем. Специалисты экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области выявили  в отобранных пробах превышение загрязняющих веществ в почве  по нефтепродуктам в 1,9 раза. При этом  глубина проникновение нефтепродуктов составила до 20 см. Общая площадь загрязнения превысила 300 м2. Объем добытого песка составил 10 тысяч кубических метров. 

По результатам административного расследования было установлено, что безлицензионным пользованием недрами и загрязнением земель занимается ООО «Вариант-2004», зарегистрированная в Саратовской области.
Компания была привлечена к административной ответственности за пользование недрами без лицензии и уничтожение плодородного слоя почвы. Общая сумма штрафов составила 840 тыс. рублей. 
Также управлением был произведен расчет ущерба. Размер вреда, причиненного недрам, составил 1 млн 941 тыс. 259 рублей, по факту загрязнения земельного участка - 456 тыс. 300 руб. 
Из-за неоплаты в установленные сроки управление передало материалы в ФССП Волгоградской области, которое взыскало средства в установленном законом порядке. 

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