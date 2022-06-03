Более 32 миллионов рублей выплатит производственный кооператив «Альянс» за организацию несанкционированной свалки, размещенную около поселка Звездный в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, ранее такое решение принял Волжский городской суд. Однако компания обжаловала его в областном суде. Но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского горсуда без изменения.

ПК «Альянс» обязан будет не только компенсировать материальный ущерб, но и ликвидировать свалку на территории 6 тысяч квадратных метров и рекультивировать земли по периметру полигона, а также провести другие природоохранные мероприятия.

Напомним, ПК «Альянс» был лишен лицензии на обращение с отходами повышенной опасности. Однако арендатор полигона допустил несанкционированное размещение отходов производства и потребления за границами выделенного земельного участка. При этом была превышена концентрация загрязняющих веществ на прилегающей к территории «полигона промышленных отходов» эксплуатируемого ПК «Альянс», выявлены также другие нарушения природоохранного законодательства.