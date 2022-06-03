Экология

Под арендатором химической свалки в Волгоградской области горит земля

Экология 03.06.2022 20:00
0
03.06.2022 20:00


Более 32 миллионов рублей выплатит производственный кооператив «Альянс» за организацию несанкционированной свалки, размещенную около поселка Звездный в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, ранее такое решение принял Волжский городской суд. Однако компания обжаловала его в областном суде. Но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского горсуда без изменения. 

ПК «Альянс» обязан будет не только компенсировать материальный ущерб, но и ликвидировать свалку на территории 6 тысяч квадратных метров и рекультивировать земли по периметру полигона, а также провести другие природоохранные мероприятия. 

Напомним, ПК «Альянс» был лишен лицензии на обращение с отходами повышенной опасности. Однако арендатор полигона допустил  несанкционированное размещение отходов производства и потребления за границами выделенного земельного участка. При этом была превышена концентрация загрязняющих веществ на прилегающей к территории «полигона промышленных отходов» эксплуатируемого ПК «Альянс», выявлены также другие нарушения природоохранного законодательства.

В адрес предприятия межрайпрокуратурой внесено представление, однако реальных мер по устранению нарушений не было  принято.

Тогда Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Волжский городской суд с иском о возложении на ПК «Альянс» обязанности о возмещении ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, ликвидации несанкционированной свалки отходов, осуществлении рекультивации земель по периметру полигона и проведения других природоохранных мероприятий, который требования прокурора удовлетворил в полном объеме. 

Между тем, несанкционированный полигон «Альянса» неоднократно «душил» химическими ароматами не только жителей Волжского, но и волгоградцев. Здесь часто вспыхивали пожары и горожане  жаловались на запах горелой пластмассы, который доносился с промышленной свалки. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экология
02.06.2022 19:50
Экология 02.06.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Экология
02.06.2022 10:46
Экология 02.06.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 16:41
Экология 28.05.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2022 07:54
Экология 28.05.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2022 17:26
Экология 27.05.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 14:01
Экология 22.05.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2022 08:24
Экология 22.05.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2022 11:44
Экология 20.05.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2022 07:48
Экология 19.05.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2022 12:10
Экология 18.05.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
18.05.2022 08:45
Экология 18.05.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2022 18:46
Экология 17.05.2022 18:46
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2022 08:43
Экология 17.05.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Экология
14.05.2022 08:34
Экология 14.05.2022 08:34
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2022 11:51
Экология 13.05.2022 11:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:41
В Волгограде 84% опрошенных горожан не хотят возвращения McDonald'sСмотреть фотографии
21:05
Синоптики прогнозируют на выходные жару и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде из-за угроз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
20:07
В Волгограде достроили корпус онкодиспансераСмотреть фотографии
20:00
Под арендатором химической свалки в Волгоградской области горит земляСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде отметили 65-ю годовщину больницы №4Смотреть фотографии
18:33
Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 днейСмотреть фотографии
17:43
Отменили? Читаем постановление волгоградского губернатора о снятии масочного режимаСмотреть фотографии
17:33
На юге Волгограда спасли косулю из коммунального пленаСмотреть фотографии
17:13
СК начал проверку после смерти рабочего на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
16:45
На видео попал первый запуск телетрапа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Бочаров отменил масочный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:24
Сотрудник оборонного завода оштрафован в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
15:33
На Спартановке в Волгограде дотла сгорел автомобиль: ВИДЕОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
«Третья Продольная сползет в овраг?»: в Дзержинском районе Волгограда прорубили самовольную дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волжском мужчина разбился при падении с 12 этажа высоткиСмотреть фотографии
14:59
В Котово Волгоградской области за одну ночь сгорели четыре домаСмотреть фотографии
14:56
Сноса нет: в Волгоградской области осталось 54 дома-призракаСмотреть фотографии
14:29
В Волжском умер рабочий, придавленный плитой на абразивном заводеСмотреть фотографии
13:59
Константин Позднышев возглавит в Волжском больницу № 1 имени ФишераСмотреть фотографии
13:52
На абразивном заводе под Волгоградом бетонной плитой придавило рабочихСмотреть фотографии
13:51
Просят МЧС и Облкомприроды: чиновники Волгограда не спешат наводить порядок на улице ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
В Волгограде определились с главой комитета госзакупокСмотреть фотографии
12:03
«Спецоперация на время остановила»: Волгоград и область накрыло новой волной IT-мошенничествСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозамиСмотреть фотографии
11:21
Состояние водителей, пострадавших в ДТП в центре Волгограда, остается тяжелымСмотреть фотографии
11:07
Волгоградец зверски избил врача ветклиники «Элирис» из-за смерти тойтерьераСмотреть фотографии
10:56
В России хотят возродить общественно-полезный труд детей и молодежиСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде 4 июня простятся с легендой «Ротора» Александром БеркетовымСмотреть фотографии
10:39
Риэлтор из Ленинградской области признался в убийстве волгоградца 20-летней давностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 