Более 32 миллионов рублей выплатит производственный кооператив «Альянс» за организацию несанкционированной свалки, размещенную около поселка Звездный в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, ранее такое решение принял Волжский городской суд. Однако компания обжаловала его в областном суде. Но Волгоградский областной суд оставил решение Волжского горсуда без изменения.
ПК «Альянс» обязан будет не только компенсировать материальный ущерб, но и ликвидировать свалку на территории 6 тысяч квадратных метров и рекультивировать земли по периметру полигона, а также провести другие природоохранные мероприятия.
Напомним, ПК «Альянс» был лишен лицензии на обращение с отходами повышенной опасности. Однако арендатор полигона допустил несанкционированное размещение отходов производства и потребления за границами выделенного земельного участка. При этом была превышена концентрация загрязняющих веществ на прилегающей к территории «полигона промышленных отходов» эксплуатируемого ПК «Альянс», выявлены также другие нарушения природоохранного законодательства.
В адрес предприятия межрайпрокуратурой внесено представление, однако реальных мер по устранению нарушений не было принято.
Тогда Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Волжский городской суд с иском о возложении на ПК «Альянс» обязанности о возмещении ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, ликвидации несанкционированной свалки отходов, осуществлении рекультивации земель по периметру полигона и проведения других природоохранных мероприятий, который требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Между тем, несанкционированный полигон «Альянса» неоднократно «душил» химическими ароматами не только жителей Волжского, но и волгоградцев. Здесь часто вспыхивали пожары и горожане жаловались на запах горелой пластмассы, который доносился с промышленной свалки.