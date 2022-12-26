Экология

«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрам

Экология 26.12.2022 11:40
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26.12.2022 11:40


Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил в полном объеме исковые требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям к ООО «Водоканал» Жирновского района о возмещении вреда, причиненного недрам в результате безлицензионного пользования с целью добычи подземных вод. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, организация должна будет выплатить 10 миллионов 150 тысяч 818 рублей. 

Ранее было установлено, что ООО «Водоканал» осуществляет добычу подземных вод из водозаборных скважин в отсутствие лицензии,  дающее право на пользование указанными недрами на территории Жирновского городского поселения, Медведицкого, Меловатского, Кленовского, Александровского и Алешниковского сельских поселений.

«Водоканал» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, однако арбитражным судом сумма была снижена до 400 тысяч. 

Также Межрегиональным управлением был рассчитан и предъявлен размер вреда, причиненный недрам,  который составил более 10 миллионов рублей. Однако «Водоканал» в добровольном порядке ущерб не возместил. 

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