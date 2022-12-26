Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил в полном объеме исковые требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям к ООО «Водоканал» Жирновского района о возмещении вреда, причиненного недрам в результате безлицензионного пользования с целью добычи подземных вод. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении, организация должна будет выплатить 10 миллионов 150 тысяч 818 рублей.

Ранее было установлено, что ООО «Водоканал» осуществляет добычу подземных вод из водозаборных скважин в отсутствие лицензии, дающее право на пользование указанными недрами на территории Жирновского городского поселения, Медведицкого, Меловатского, Кленовского, Александровского и Алешниковского сельских поселений.

«Водоканал» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, однако арбитражным судом сумма была снижена до 400 тысяч.

Также Межрегиональным управлением был рассчитан и предъявлен размер вреда, причиненный недрам, который составил более 10 миллионов рублей. Однако «Водоканал» в добровольном порядке ущерб не возместил.