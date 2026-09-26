На Ангарском в Волгограде устраняют аварию: ограничена подача воды





Жители микрорайона Ангарский в Волгограде остались без воды в связи с технологическим нарушением. Как сообщили в пресс-службе «Концессии водоснабжения», авария произошла на улице Бурейской.

В связи с ремонтными работами в зоне отключения оказались близлежащие улицы. Известно, что на ул. Тургенева в многоквартирных домах №2-18 подается ресурс на пониженном давлении до устранения технологического нарушения.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, водоснабжение будет восстановлено до конца дня. На время будет организован подвоз воды, график уточняется