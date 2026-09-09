Собственника грузовика, с которого был зафиксирован сброс отходов в Волгоградской области, заставили по решению суда возместить нанесенный вред природе в сумме 260 826 рублей. Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменения. В итоге с нарушителя указанная сумма была истребована в рамках исполнительного производства.

Установлено, что сброс строительных отходов был осуществлен на земельном участке, расположенном в рабочем поселке Городище по улице Дорожников. Площадь загрязнения составила 6,2 кв.м. Были взяты пробы отходов и почвы на исследование, по результатам которого специалисты рассчитали сумму вреда.

Вскоре удалось установить и собственника грузовика, с которого сбрасывали отходы. Ему было предъявлено требование о добровольном возмещении ущерба, но оно было проигнорировано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора