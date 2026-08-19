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Экология

Минприроды уточнит назначение и границы лесов Волгоградской области

Экология 19.08.2026 07:13
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19.08.2026 07:13


В России началась масштабная ревизия лесных территорий. Министерство природы запланировало работы в 35 регионах, включая Волгоградскую область. По данным регионального комитета природных ресурсов, специалисты уже приступили к изучению лесных массивов.

- В текущем году исследования проводятся в Жирновском, Волгоградском и Среднеахтубинском лесничествах. Инженеры-лесоустроители анализируют данные о лесах, оценивают их количественные и качественные параметры, проводят полевые исследования и уточняют границы. Рослесхоз контролирует этот процесс. Результаты вносятся в государственный лесной реестр, — сообщили в облкомприроды.

Отметим, основной фокус сконцентрирован на защитных лесах. В России их площадь составляет 289,9 млн га, из которых 673,8 тыс. га находятся в Волгоградской области. Эти леса выполняют важные экологические функции, защищая территории и создавая благоприятные природные условия. Все леса в Волгоградской области относятся к этой категории и имеют особый охранный статус.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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