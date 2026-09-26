



В Иловлинском и Серафимовичском районах Волгоградской области прошли профилактические рейды на водоёмах. Инспекторы проверили соблюдение правил судоводителями и напомнили о мерах безопасности после завершения купального сезона.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, несмотря на официальное закрытие купального сезона, движение маломерных судов на водоёмах региона остаётся активным, поэтому специалисты продолжают регулярные патрулирования. Особое внимание уделяется предупреждению происшествий.

Перед выходом на воду судоводителям рекомендуют проверить исправность судна, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров, взять с собой судовой билет с отметкой об освидетельствовании и удостоверение на право управления. Также важно учитывать прогноз погоды и отказаться от выхода на воду при неблагоприятных условиях.

С начала навигационного периода сотрудники ГИМС провели более 1000 рейдов и патрулирований, выявив 435 нарушений правил эксплуатации маломерных судов.