



С 1 августа 2026 года налоговые уведомления рассылаются по новым правилам. Оповещения появляются в личном кабинете на портале «Госуслуги» у пользователей с подтверждённой учётной записью. В уведомлениях указаны суммы транспортного, земельного и имущественного налогов – их необходимо уплатить до 1 декабря 2026 года.

Если подтверждённой записи на «Госуслугах» нет, но пользователь зарегистрирован на сайте ФНС, уведомления следует проверять в личном кабинете налогоплательщика. Тем, кто не пользуется электронными сервисами, заказное письмо придёт по адресу регистрации.

В уведомлении содержатся сумма к уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговая база, срок платежа, а также реквизиты для перечисления – QR-код, УИН и банковские данные.

Как поясняет портал «Объясняем.рф», при обнаружении ошибки в уведомлении сообщить о ней можно через личный кабинет налогоплательщика, сервис «Обратиться в ФНС России», лично в налоговой инспекции или по почте. После проверки, при подтверждении ошибки, налог пересчитают и направят новое уведомление с обновлённым сроком оплаты.

Уплатить налоги можно через портал «Госуслуги», сервис ФНС, мобильное приложение банка по QR-коду из уведомления либо в отделении банка по реквизитам.

Льготы по имущественным налогам предусмотрены для пенсионеров, предпенсионеров, людей с инвалидностью I и II групп, участников СВО и членов их семей, ветеранов боевых действий и некоторых категорий военнослужащих. Полный перечень закреплён в статье 407 НК РФ. Узнать о региональных мерах поддержки можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.