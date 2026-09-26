Минобороны за ночь сбило 645 БПЛА над 14 регионами





В ночь с 25 на 26 сентября регионы России в очередной раз подверглись террористической попытке ВСУ нанести удар по мирным населённым пунктам. Дроны сбивались в воздушном пространстве 14 субъектов.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 645 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Атака беспилотников была зафиксирована над: Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Отметим, Волгоградскую область атака обошла стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе действовал режим беспилотной опасности.