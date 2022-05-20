Экология

В Волгограде оштрафовали мусорную компанию экс-депутата Литвиненко

Экология 20.05.2022 11:44
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20.05.2022 11:44



Штраф в сумме 300 тысяч рублей по решению суда наложен на ООО «Сингам» за незаконное размещение отходов производства и потребления в Советском районе Волгограда на объекте, не включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 
Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, Волгоградский областной суд признал законным и обоснованным постановление ведомства о назначении ООО «Сингам» административного наказания по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления). 
В августе 2021 года в ходе административного расследования было установлено, что ООО «Сингам» осуществляет прием отходов производства и потребления для целей размещения на объекте, который не включен в ГРОРО. Это запрещено положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления».



Однако в 2020 году ООО «Сингам» захоронил на объекте, не внесенном в ГРОРО,  отходы производства и потребления в количестве 23201,787 тонны. 
- Фактически территория объекта «специализированный полигон хозбытовых отходов» представляет собой свалку отходов и не обладает конструктивными особенностями, характерными для объекта размещения отходов. При этом земельный участок для осуществления незаконной деятельности предоставлен администрацией Волгограда, - сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
ООО «Сингам» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей, но компания обжаловала это решение. Волгоградский областной суд признал действия Межрегионального управления законными и обоснованными.
Ранее, напомним, эту компанию уже штрафовали за осуществление предпринимательской деятельности на мусорном полигоне, который не внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).



По данным системы СПАРК, основным видом деятельности ООО «Сингам» является сбор отходов. Учредителями компании в настоящее время являются Федор Литвиненко, у него 70% доли, и Виктор Мальцев - 30% доли. Отметим, что Федор Петрович Литвиненко ранее был депутатом Волгоградской городской думы.
Примечательно, что ранее, в 2013- 2015 годах среди учредителей этой компании был еще один бывший депутат Евгений Александрович Щур. 

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