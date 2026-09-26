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Общество

Волгоградцам рассказали, как избавиться от рекламных звонков и спама

Общество 26.09.2026 17:24
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26.09.2026 17:24


Жителям Волгоградской области объяснили, как бороться с навязчивыми рекламными звонками и спамом. По информации ресурса «Объясняем.рф», проверить и отозвать согласия на обработку персональных данных можно в личном кабинете на «Госуслугах». 

Они хранятся в разделе «Профиль» – в подразделах «Согласия» и «Разрешения и доверенности». Там собраны все разрешения, которые пользователь выдавал при авторизации через ЕСИА или Цифровой профиль, например, на сайтах банков или страховых компаний. Через этот же интерфейс доступно аннулирование ранее выданных согласий.

Однако механизм «Госуслуг» не охватывает случаи, когда данные передавались напрямую – при оформлении покупки в интернет-магазине. В такой ситуации обращаться нужно непосредственно в организацию: через чат поддержки или на официальную электронную почту. Если ответа нет, закон допускает отправку письменного требования прекратить обработку и удалить персональные данные.

По действующим нормам компания обязана перестать использовать данные в течение 10 рабочих дней, а уничтожить их – не позднее чем через 30 дней. Если организация игнорирует запрос, гражданин может подать жалобу в Роскомнадзор. За неправомерную обработку персональных данных юрлицу грозит штраф по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ – от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Есть и исключения: закон разрешает хранить данные даже после отзыва согласия. Например, банки обязаны сохранять сведения о клиентах, счетах и операциях пять лет после закрытия договора – это требование закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. При этом использовать номер телефона для рекламы после отзыва согласия банк не вправе.

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