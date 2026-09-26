



С 15 октября вступают в силу новые тарифы на проезд в маршрутке №174, следующей из Волгограда в Краснослободск. Фотографии с обновлёнными расценками появились в социальных сетях.

Согласно опубликованным данным, поездка по Волгограду, Краснослободску, а также по маршруту хутор Бобры — Краснослободск обойдётся пассажирам в 50 рублей. Проезд от Песчанки до Елецкой будет стоить 100 рублей, а самый дорогой маршрут – Песчанка – ТРЦ «Акварель» – оценён в 120 рублей.





Перевозчик объясняет повышение стоимости «поднятием цен на энергоносители и запасные части для автобусов».

Подслушано Краснослободск / Vk