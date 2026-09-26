



С начала 2026 года жители Волгоградской области направили около 29 тысяч электронных заявлений на получение мер социальной поддержки через Единый портал государственных услуг. Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, через Госуслуги можно оформить более 40 региональных мер поддержки, не посещая учреждения соцзащиты.

Среди доступных онлайн-услуг – ежегодная выплата почётным донорам, ежемесячные выплаты ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, ветеранам труда Волгоградской области, гражданам со статусом «Дети Сталинграда». Также через портал можно оформить компенсации расходов на жильё и коммунальные услуги, меры поддержки многодетных семей, региональные выплаты семьям с детьми, адресное социальное пособие, помощь по соцконтракту и другие меры.

Кроме того, жители могут получить справку о статусе многодетной семьи, оформить звание «Ветеран труда», установить нуждаемость в социальном обслуживании и воспользоваться другими сервисами. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, выбрать услугу через поиск или в соответствующем разделе и нажать кнопку «Получить услугу». Статус обращения отображается в личном кабинете, а при необходимости специалисты центра соцзащиты свяжутся с заявителем для уточнения данных. Отдельные меры поддержки семей с детьми доступны и через Социальный фонд России.

Развитие электронных сервисов – часть работы по повышению доступности социальной помощи. Перечень дистанционных услуг постоянно расширяется, при этом сохраняется возможность очной или дистанционной консультации в центре соцзащиты по месту жительства. Поддержка материнства и детства остаётся приоритетом: по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе действуют семейные МФЦ и семейно-консультативные пункты, а система мер совершенствуется в рамках нацпроекта «Семья».

Фото: администрация Волгоградской области