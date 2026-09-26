Главное

Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по портам и логистике ВСУ в Киеве и Одесской области
В ночь на 26 сентября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили...
Федеральные новости
 Минобороны за ночь сбило 645 БПЛА над 14 регионами
В ночь с 25 на 26 сентября регионы России в очередной раз подверглись террористической попытке ВСУ нанести удар по мирным населённым пунктам. Дроны сбивались в воздушном пространстве 14 субъектов....
Общество

Волгоградцы подали около 29 тысяч заявлений на соцподдержку через Госуслуги

Общество 26.09.2026 10:19
0
26.09.2026 10:19


С начала 2026 года жители Волгоградской области направили около 29 тысяч электронных заявлений на получение мер социальной поддержки через Единый портал государственных услуг. Как сообщили в региональном комитете социальной защиты населения, через Госуслуги можно оформить более 40 региональных мер поддержки, не посещая учреждения соцзащиты. 

Среди доступных онлайн-услуг – ежегодная выплата почётным донорам, ежемесячные выплаты ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, ветеранам труда Волгоградской области, гражданам со статусом «Дети Сталинграда». Также через портал можно оформить компенсации расходов на жильё и коммунальные услуги, меры поддержки многодетных семей, региональные выплаты семьям с детьми, адресное социальное пособие, помощь по соцконтракту и другие меры.

Кроме того, жители могут получить справку о статусе многодетной семьи, оформить звание «Ветеран труда», установить нуждаемость в социальном обслуживании и воспользоваться другими сервисами. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, выбрать услугу через поиск или в соответствующем разделе и нажать кнопку «Получить услугу». Статус обращения отображается в личном кабинете, а при необходимости специалисты центра соцзащиты свяжутся с заявителем для уточнения данных. Отдельные меры поддержки семей с детьми доступны и через Социальный фонд России.

Развитие электронных сервисов – часть работы по повышению доступности социальной помощи. Перечень дистанционных услуг постоянно расширяется, при этом сохраняется возможность очной или дистанционной консультации в центре соцзащиты по месту жительства. Поддержка материнства и детства остаётся приоритетом: по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе действуют семейные МФЦ и семейно-консультативные пункты, а система мер совершенствуется в рамках нацпроекта «Семья».

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.09.2026 13:11
Общество 26.09.2026 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 12:12
Общество 26.09.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 11:49
Общество 26.09.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 11:40
Общество 26.09.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 10:42
Общество 26.09.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 10:19
Общество 26.09.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 09:14
Общество 26.09.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 08:20
Общество 26.09.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 07:27
Общество 26.09.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 07:12
Общество 26.09.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2026 21:03
Общество 25.09.2026 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2026 20:17
Общество 25.09.2026 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2026 18:49
Общество 25.09.2026 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2026 16:25
Общество 25.09.2026 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2026 15:50
Общество 25.09.2026 15:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:11
С 15 октября подорожает проезд на маршрутке №174 Волгоград – КраснослободскСмотреть фотографии
12:12
Волгоградцев встревожили звуки «выстрелов»Смотреть фотографии
11:49
На Ангарском в Волгограде устраняют аварию: ограничена подача водыСмотреть фотографии
11:40
В лесничества Волгоградской области поступила новая техникаСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом погиб тракторист в ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:42
ФНС начала рассылать налоговые уведомления: что нужно оплатить до 1 декабряСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы подали около 29 тысяч заявлений на соцподдержку через ГосуслугиСмотреть фотографии
10:01
Две волгоградки вызваны в сборную на первый ЧМ U16 по гандболуСмотреть фотографии
09:37
Минобороны: ВС РФ ударили по портам и логистике ВСУ в Киеве и Одесской областиСмотреть фотографии
09:14
Учёные ВолгГМУ представили новый препарат от диабетаСмотреть фотографии
08:41
Минобороны за ночь сбило 645 БПЛА над 14 регионамиСмотреть фотографии
08:30
При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали пять человекСмотреть фотографии
08:20
Пятичасовую угрозу налета БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
Гандболистки «Динамо-Синара» одержали безоговорочную победу над «Кубанью» – 31:22Смотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:12
Мошенники копируют госпаблики: инструкция для волгоградцев, как отличить фейк от оригиналаСмотреть фотографии
21:24
Волгоградцы в команде «Родник» взяли серебро на Кубке мира по гребле в КитаеСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде не нашли строителей лестницы в «Комарово» за 11 млн рублейСмотреть фотографии
20:17
Всплеск ОРВИ и COVID-19 произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
Школьник после сниффинга в супермаркете Волжского украл спиртное и бросился в дракуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
Волгоградцы оплатили товаров на 33,5 млрд по QR-кодуСмотреть фотографии
19:07
Фиджитал-драма в «Адлер Арене»: «Локомотив» выбивает «Ротор» в полуфинале, «Столица» забирает титулСмотреть фотографии
18:49
Ковчег с мощами Матроны Московской доставят в ВолгоградСмотреть фотографии
18:02
Кабмин пересмотрел уровень индексации коммунальных тарифов для волгоградцевСмотреть фотографии
16:49
Волгоградский губернатор отказался от мандата в пользу участника СВОСмотреть фотографии
16:25
Глава Экосовета Соловьева поздравила Арчединский лесной колледж с 60-летиемСмотреть фотографии
15:53
От пляжей к петроглифам: у туристов растет интерес к необычным маршрутамСмотреть фотографии
15:50
Под Волгоградом экс-замглавы района «на удаленке» уволили за утрату доверияСмотреть фотографии
15:50
Волгоградцам пообещали на 1,8 тысячи повысить МРОТ с 2027 годаСмотреть фотографии
15:40
В Волжском до 2028 года приостановили подготовку к введению платных парковокСмотреть фотографии
 