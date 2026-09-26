Главное

Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 ЦИК распределила мандаты: «Единая Россия» получила 349 мест
Центризбирком утвердил итоги выборов в Госдуму. Об этом сообщили в официальном аккаунте ЦИК в МАКС.  Мандаты распределились следующим образом: «Единая Россия» получает 349 мест, КПРФ – 37, ЛДПР –...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по портам и логистике ВСУ в Киеве и Одесской области
В ночь на 26 сентября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили...
Общество

«Концессии водоснабжения» продолжают масштабные работы на сетях Волгограда

Общество 26.09.2026 17:41
0
26.09.2026 17:41


В Ворошиловском, Центральном районах и микрорайоне Тулака в Волгограде специалисты «Концессий водоснабжения» непрерывно ведут плановые работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

На водоочистных сооружениях меняют задвижки диаметром 500 и 600 мм, обслуживают оборудование и датчики, чистят, промывают и дезинфицируют резервуары чистой воды. В Центральном и Ворошиловском районах, а также в  микрорайоне Тулака рабочие заменяют и ревизуют запорную арматуру разных диаметров на сетях водоснабжения и канализации.


Самые сложные операции – на крупных диаметрах. На резервуарах чистой воды устанавливают задвижку 500 мм, на водоводе в Ворошиловском районе – новую запорную арматуру 800 мм. В центре Волгограда на магистральной сети проводят врезку задвижки 1200 мм. Всего запланировано более 30 мероприятий на сетях водоснабжения и канализации города.

Подвоз воды идёт по графику: водовозки курсируют во всех районах, где ведутся работы. Ознакомиться с расписанием можно на сайте «Концессий водоснабжения».

Напомним, также сегодня остались без воды в связи с технологическим нарушением на ул. Бурейской жители микрорайона Ангарский. В зоне отключения оказались близлежащие улицы. Известно, что на ул. Тургенева в многоквартирных домах №2-18 подается ресурс на пониженном давлении до устранения технологического нарушения. 

Фото: «Концессии водоснабжения»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.09.2026 18:22
Общество 26.09.2026 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 17:41
Общество 26.09.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 17:24
Общество 26.09.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 15:02
Общество 26.09.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 14:10
Общество 26.09.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 13:11
Общество 26.09.2026 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 12:12
Общество 26.09.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 11:49
Общество 26.09.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 11:40
Общество 26.09.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 10:42
Общество 26.09.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 10:19
Общество 26.09.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 09:14
Общество 26.09.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 08:20
Общество 26.09.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 07:27
Общество 26.09.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2026 07:12
Общество 26.09.2026 07:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:22
Отставка Марченко, снос «Юбилейного» и тарифы ЖКХ: главные события региона за неделюСмотреть фотографии
17:41
«Концессии водоснабжения» продолжают масштабные работы на сетях ВолгоградаСмотреть фотографии
17:24
Волгоградцам рассказали, как избавиться от рекламных звонков и спамаСмотреть фотографии
16:42
Преобразившаяся экс-глава Волгограда Гусева прошла в ГД при поддержке шахтеровСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанцииСмотреть фотографии
15:42
ЦИК распределила мандаты: «Единая Россия» получила 349 местСмотреть фотографии
15:02
Уличный кинотеатр в ЦПКиО переходит на режим выходных днейСмотреть фотографии
14:34
Партии Волгограда отчитались о доходах: «ЕР» собрала 15 миллионов за кварталСмотреть фотографии
14:10
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Урюпинска 11 млн рублейСмотреть фотографии
13:43
Волгоградская область обыграла Московскую – 13:9 – и вышла в полуфинал СпартакиадыСмотреть фотографии
13:11
С 15 октября подорожает проезд на маршрутке №174 Волгоград – КраснослободскСмотреть фотографии
12:12
Волгоградцев встревожили звуки «выстрелов»Смотреть фотографии
11:49
На Ангарском в Волгограде устраняют аварию: ограничена подача водыСмотреть фотографии
11:40
В лесничества Волгоградской области поступила новая техникаСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом погиб тракторист в ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:42
ФНС начала рассылать налоговые уведомления: что нужно оплатить до 1 декабряСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы подали около 29 тысяч заявлений на соцподдержку через ГосуслугиСмотреть фотографии
10:01
Две волгоградки вызваны в сборную на первый ЧМ U16 по гандболуСмотреть фотографии
09:37
Минобороны: ВС РФ ударили по портам и логистике ВСУ в Киеве и Одесской областиСмотреть фотографии
09:14
Учёные ВолгГМУ представили новый препарат от диабетаСмотреть фотографии
08:41
Минобороны за ночь сбило 645 БПЛА над 14 регионамиСмотреть фотографии
08:30
При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали пять человекСмотреть фотографии
08:20
Пятичасовую угрозу налета БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
Гандболистки «Динамо-Синара» одержали безоговорочную победу над «Кубанью» – 31:22Смотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:12
Мошенники копируют госпаблики: инструкция для волгоградцев, как отличить фейк от оригиналаСмотреть фотографии
21:24
Волгоградцы в команде «Родник» взяли серебро на Кубке мира по гребле в КитаеСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде не нашли строителей лестницы в «Комарово» за 11 млн рублейСмотреть фотографии
20:17
Всплеск ОРВИ и COVID-19 произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
Школьник после сниффинга в супермаркете Волжского украл спиртное и бросился в дракуСмотреть фотографииCмотреть видео
 