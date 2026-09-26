



В Ворошиловском, Центральном районах и микрорайоне Тулака в Волгограде специалисты «Концессий водоснабжения» непрерывно ведут плановые работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

На водоочистных сооружениях меняют задвижки диаметром 500 и 600 мм, обслуживают оборудование и датчики, чистят, промывают и дезинфицируют резервуары чистой воды. В Центральном и Ворошиловском районах, а также в микрорайоне Тулака рабочие заменяют и ревизуют запорную арматуру разных диаметров на сетях водоснабжения и канализации.





Самые сложные операции – на крупных диаметрах. На резервуарах чистой воды устанавливают задвижку 500 мм, на водоводе в Ворошиловском районе – новую запорную арматуру 800 мм. В центре Волгограда на магистральной сети проводят врезку задвижки 1200 мм. Всего запланировано более 30 мероприятий на сетях водоснабжения и канализации города.

Подвоз воды идёт по графику: водовозки курсируют во всех районах, где ведутся работы. Ознакомиться с расписанием можно на сайте «Концессий водоснабжения».

Напомним, также сегодня остались без воды в связи с технологическим нарушением на ул. Бурейской жители микрорайона Ангарский. В зоне отключения оказались близлежащие улицы. Известно, что на ул. Тургенева в многоквартирных домах №2-18 подается ресурс на пониженном давлении до устранения технологического нарушения.

Фото: «Концессии водоснабжения»