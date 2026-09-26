Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Одессе





Российские военные нанесли удар по логистическому центру «Эпицентр» в Одессе, который использовался для хранения и распределения продукции военного назначения для ВСУ. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщалось информагентством, в ночь на 26 сентября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам. Цели были поражены в Киеве, Одессе и Одесской области.

По данным ведомства, удар был нанесён в дневное время с применением беспилотных летательных аппаратов. В министерстве уточнили, что через центр проходила военная продукция, поступавшая на Украину из зарубежных стран.

В Минобороны также отметили, что удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются.

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