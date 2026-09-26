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Спорт

Гандболистки «Динамо-Синара» одержали безоговорочную победу над «Кубанью» – 31:22

Спорт 26.09.2026 08:13
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26.09.2026 08:13


25 сентября в краснодарской СШ «Академия гандбола» прошёл матч 4‑го тура предварительного этапа женской Суперлиги: «Кубань» принимала волгоградское «Динамо‑Синара». При 400 зрителях и под судейством московской бригады Даниила и Ильи Бакариных гости уверенно взяли верх – 31:22.

Стоит отметить сумасшедший настрой бело-голубых, которые сразу ринулись вперёд, не давая опомниться хозяйкам площадки. Атаки шли одна за одной, и динамовки проявили достаточно разнообразия, чтобы ставить в тупик оборону «Кубани», и вполне заслуженно вели к десятой минуте – 4:0. Кубанки, безусловно, отвечали, но переиграть поймавшую кураж Людмилу Баскакову у них не получалось: это знаменательное событие для «Кубани» произошло только на 11-й минуте. Первую половину игры волгоградки провели по своему сценарию: особенно ярко действовал левый край в лице Ангелины Кириченко, а «злым гением» краснодарской обороны стала полусредний «Динамо» Алина Загороднева. На перерыв команды ушли при счёте 13:8 в пользу Волгоградского клуба.

Во второй половине матча команды усилили натиск, каждый клуб решал свою задачу: хозяева пытались сократить отставание, а гости старались нарастить своё преимущество. «Динамо» показало, что лучше готово к открытому противостоянию: девушки успешно разыгрывали комбинации, убегали в контратаки, делали всё, что считали необходимым. Пик отрыва пришёлся на 42‑ю минуту – 22:11, а попытки кубанок вернуться в игру разбивались о надёжность вратарской линии гостей: к Баскаковой (51% – 29/15) вовремя подключилась сменщица Надежда Колесникова (38% – 13/5), которая уверенно играла на линии. Итоговая победа бело-голубых – 31:22

Результативность волгоградок строилась на стабильной работе ключевых игроков: Алина Загороднева забросила 9 мячей, София Пензева – 7, Ангелина Кириченко – 5, Алиса Дворцевая – 2. Свой вклад внесли и вернувшиеся в состав крайние нападающие Валентина Минченко и Карина Сисенова. У «Кубани» самой результативной стала Ксения Тихенко (6 мячей).

Статистика подчёркивает доминирование гостей: эффективность бросков – 62 % против 45 %, владение мячом – 40 минут против 20. Лучшими игроками матча были признаны вратарь «Динамо‑Синары» Людмила Баскакова и Ксения Тихенко – полусредний из «Кубани».

Главный тренер «Динамо‑Синары» Евгений Дмитриев не стал выделять отдельных игроков, подчеркнув командный характер победы:

– Девочки вышли заряженными, и я не хочу никого выделять – выделю сегодня всю команду. Это чувствовалось ещё на утренней тренировке, потому что нам надо было вернуть долг своим болельщикам за домашнюю игру с «Черноморочкой». Со всех точек зрения, сегодня игра была очень важна: во‑первых, выездная, во‑вторых, это один из прямых конкурентов. Поэтому хочется выделить всю команду.

«Кубань» (Краснодар) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 22:31 (8:13)

25 сентября. Суперлига. Предварительный этап, 4-й тур. 

Краснодар. СШ «Академия гандбола». 400 зрителей.

Судьи: Даниил Бакарин, Илья Бакарин (оба – Москва).

«Кубань»: Пойлова – Савинова (1), Овчинникова, Гакаме (2), Жилинскайте,  Дорошенко (2), Коняева (3) – Скнарь, Наумова (1), Серадская (1), Промысленко (3), Чипула, Тихенко (6), Лебедева (2), Баридж (1), Снежко.

«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (7), Загороднева (9), Кириченко (5), Томилина (1), Казиханова (1), Скивко (1) – Колесникова, Гафонова, Климова, Дворцевая (2), Чуракова, Минченко (2), Сисенова (1), Коблева (2), Алексеева.

Эффективность бросков %: 45 – 62.

Владение мячом (минуты): 20 – 40.

7-метровые/голы: 7/6 – 2/1.

Штрафное время: 4 – 6.

Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт 30 сентября на домашней площадке – «Динамо Арене». В пятом туре волгоградки принимают ГК «Башкирия». Начало встречи в 18:30.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Тукан /«Кубань»

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