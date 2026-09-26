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Происшествия

Под Волгоградом погиб тракторист в ДТП с фурой

Происшествия 26.09.2026 11:08
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26.09.2026 11:08


В Иловлинском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трактора «МТЗ» и большегруза «МАН». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на федеральной трассе Р-22 «Каспий». 

По предварительной информации, на 864 километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором «МТЗ».

В результате ДТП водитель трактора от полученных травм скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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