Под Волгоградом погиб тракторист в ДТП с фурой





В Иловлинском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трактора «МТЗ» и большегруза «МАН». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на федеральной трассе Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, на 864 километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором «МТЗ».

В результате ДТП водитель трактора от полученных травм скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области