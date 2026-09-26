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Спорт

Две волгоградки вызваны в сборную на первый ЧМ U16 по гандболу

Спорт 26.09.2026 10:01
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26.09.2026 10:01


В этом сочетании – вся сила волгоградской гандбольной школы: на турнире город представлен сразу на трёх разных этапах спортивного пути. Дарина Натхо из «Динамо‑Синары‑2» – яркий пример молодого таланта: для неё ЧМ U16 станет первым большим международным стартом. Екатерина Карабутова, тренер вратарей юниорской сборной, отвечает за развитие и передачу опыта – это следующий уровень, где мастерство становится наставничеством. А делегат Стелла Вартанян представляет управленческую сторону спорта: её работа обеспечивает соблюдение регламента и высокий уровень организации соревнований.

Чемпионат пройдёт с 16 по 24 октября в Агадире (Марокко). Матчи группового этапа запланированы на 16, 18 и 20 октября, далее последует стадия плей‑офф. Подготовка к турниру начнётся 4 октября со сбора команды, а 15 октября сборная отправится в Марокко.

На групповом этапе россиянкам предстоит сыграть со сборными Аргентины, Египта и Швейцарии.

Тренер вратарей юниорской сборной России Екатерина Карабутова подвела итоги жеребьёвки:

– Считаю, что в подгруппе нам попались достойные соперники. На сборах изучим видеозаписи игр команд, проведём анализ и постараемся в полной мере подготовиться к матчам. В любом случае будем играть от себя и покажем свою лучшую игру и результат.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России

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